Укрзалізниця вийшла на прибутковість вперше за рік

АТ "Укрзалізниця" за квітень 2021 року отримало 35 млн грн прибутку; це перший за 12 місяців позитивний фінансовий результат.

Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

«Фіксуємо перший місяць прибутковості за останні 12 місяців. На жаль, кризові явища у світовій та українській економіці, що почались в березні минулого року, пандемія коронавірусу та скорочення обсягів перевезень тривалий час стримували розвиток Укрзалізниці, проте ми зламали цю негативну тенденцію», — розповів Юрик.

Він наголосив, що такого результату було досягнуто завдяки впровадженню оперативного антикризового плану і без підняття вантажних тарифів чи зменшення податкового тягаря на компанію. Юрик додав, що, незважаючи на важкий минулий 2020 рік, Укрзалізниця залишилась одним із найбільших і найсумлінніших платників податків за підсумками 2020 року й перерахувала до бюджетів усіх рівнів та фондів понад 25 млрд грн.

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2020 року Укрзалізниця зазнала 11,9 млрд грн чистих збитків.

У березні 2021 року уряд затвердив консолідований фінансовий план компанії на 2021 рік, який передбачає прибуток на рівні 3,6 млрд грн та значні інвестиції в оновлення рухомого складу та інфраструктури.