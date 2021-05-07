Укрзалізниця вийшла на рекорд добового навантаження із початку року

АТ "Укрзалізниця" 6 травня 2021 року навантажило 801 тис. тонн вантажів, що на 20% більше середньодобового показника за січень-квітень 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Укрзалізниця 6 травня навантажила 801 тис. тонн вантажів, що на 9% більше показника середньодобового навантаження за квітень 2021 року та на 20% більше середньодобового показника за січень-квітень 2021 року.

«Укрзалізниця відновлює ріст вантажоперевезень та зміцнює свої позиції як найбільший перевізник України. Ми також очікуємо на подальше зростання показників навантаження й перевезень», — наголосив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Він також нагадав, що за підсумком квітня Укрзалізниця вийшла на 100% показника середньодобового навантаження вантажів докризового квітня 2019 року, а у порівнянні з квітнем 2020 року збільшила його на понад 16%.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Юрик розповів, що Укрзалізниця готова до росту обсягів перевезень. Відновлення росту промислового виробництва в Україні та поступова стабілізація ситуації з пандемією коронавірусу дають компанії можливість планувати більші обсяги перевезень та готувати до них резерви.

Укрзалізниця у першому кварталі 2021 року на 17,5% прискорила загальний обіг вантажного вагона.