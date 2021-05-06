Укрзалізниця планує з червня поновити міжнародні пасажирські перевезення

АТ "Укрзалізниця" має намір із червня 2021 року розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вже досягнуті попередні домовленості відновити залізничне сполучення з Австрією та Угорщиною.

Зокрема, Укрзалізниця вже отримала погодження стосовно курсування безпересадкових вагонів Київ — Відень із червня. Також планується відновити рух поїздів на маршруті Чоп — Захонь.

Крім того, ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею про відновлення швидкісного сполучення між країнами.

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«Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів», - поінформував в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

За його словами, минулого тижня було оглянуто готовність інфраструктури на заході країни, там розпочали низку проєктів та робіт.

"Тож можу з упевненістю сказати, що Укрзалізниця готова до відновлення цих (міжнародних - ред.) перевезень", - підсумував Юрик.

При цьому на міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів.

Інформацію про правила в’їзду в іноземні країни та обмежень, що діють на їх території, Укрзалізниця просить уточнювати на сайтах посольств.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Україна припинила міжнародне пасажирське залізничне сполучення у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.