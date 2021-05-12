У Маріїнському палаці запустили україно- та англомовні аудіогіди

У Маріїнському палаці в Києві з'явився аудіогід українською та англійською мовами.

Про це написала дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Аудіогід у Маріїнському палаці! Запуск одразу двома мовами – українською та англійською", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська розповіла, що у межах проєкту культурної дипломатії уже відкрито 16 україномовних аудіогідів за кордоном, і сьогодні вперше почала роботу англомовна версія в Україні.

"Маріїнський палац – особливе місце для мене. Торік у вересні я започаткувала день безкоштовних екскурсій для школярів. За цей час було проведено 83 екскурсії, понад 1200 дітей ближче познайомилися з історією та цікавими фактами про Маріїнський палац", – підкреслила дружина Президента.

Олена Зеленська нагадала, що палац – пам’ятка світового рівня, його історія налічує більш як 200 років, у стінах палацу відбувалися урочисті прийоми та зустрічі з іноземними гостями.

Перша леді розраховує, що за допомогою аудіогідів історія цього визначного та гарного місця стане ще більш доступною як для українців, так і для іноземних гостей.

Як повідомлялося, раніше у травні відбувся запуск україномовного аудіогіда в межах проєкту дружини Президента України Олени Зеленської у Музеї Сергія Параджанова у Республіці Вірменія.

Фото: зі сторінки Олени Зеленської у Фейсбуці та МКІП