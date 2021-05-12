У Маріїнському палаці запустили україно- та англомовні аудіогіди
Про це написала дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Аудіогід у Маріїнському палаці! Запуск одразу двома мовами – українською та англійською", – зазначила перша леді.
Олена Зеленська розповіла, що у межах проєкту культурної дипломатії уже відкрито 16 україномовних аудіогідів за кордоном, і сьогодні вперше почала роботу англомовна версія в Україні.
"Маріїнський палац – особливе місце для мене. Торік у вересні я започаткувала день безкоштовних екскурсій для школярів. За цей час було проведено 83 екскурсії, понад 1200 дітей ближче познайомилися з історією та цікавими фактами про Маріїнський палац", – підкреслила дружина Президента.
Олена Зеленська нагадала, що палац – пам’ятка світового рівня, його історія налічує більш як 200 років, у стінах палацу відбувалися урочисті прийоми та зустрічі з іноземними гостями.
Перша леді розраховує, що за допомогою аудіогідів історія цього визначного та гарного місця стане ще більш доступною як для українців, так і для іноземних гостей.
Як повідомлялося, раніше у травні відбувся запуск україномовного аудіогіда в межах проєкту дружини Президента України Олени Зеленської у Музеї Сергія Параджанова у Республіці Вірменія.
Фото: зі сторінки Олени Зеленської у Фейсбуці та МКІП