У мережі презентували перший ролик із серії про музеї Львівщини

Львівська ОДА до Міжнародного дня музеїв, який відзначають 18 травня, підготувала серію роликів «Дивуватися. Цінувати. Берегти. Музеї Львівщини». У першому відео представили Львівський історичний музей та музей «Тюрма на Лонцького».

Про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Укрінформ.

«18 травня – Міжнародний день музеїв. Для Львівщини – це особливе свято, адже кількість і різноманіття музеїв у нашому регіоні вражає. Всіх запрошую не лише до перегляду роликів, але й до відвідин цих музеїв!», – написав Козицький.

Також очільник області коротко розповів, чим особливі музеї, які презентували в першому відео. Зокрема, Львівський історичний музей – один із найстаріших і найбагатших музеїв України. Він заснований 128 років тому й налічує у своїх колекціях понад 370 тисяч предметів, що представлені у 10 експозиційних відділах та секторах.

А музей «Тюрма на Лонцького» – колишня в’язниця у Львові, яку використовували в ХХ столітті польська, радянська та нацистська влада. Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів створено 2009 року. В ньому представлені понад 2 тисячі предметів побуту та особистих речей тогочасних в’язнів.

У департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА зазначили, що проєкт включає сім інформаційних роликів, присвячених музеям області.