У Коломиї ремонтують Музей писанкового розпису за програмою «Велике будівництво»

На Прикарпатті у межах президентської програми «Велике будівництво» взялися за ремонт Музею писанкового розпису, що у місті Коломия. Вартість проєкту – понад 6,8 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У Коломиї триває капітальний ремонт Музею писанкового розпису. Роботи проводяться в межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Кошторисна вартість будівництва – понад 6,8 мільйона гривень», – йдеться у дописі.

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За інформацією Бойчука, в музеї вже частково виконали загальнобудівельні, демонтажні, внутрішні та зовнішні опоряджувальні роботи. У планах – встановити систему пожежної безпеки, оновити систему електропостачання, виконати сантехнічні роботи і благоустрій території.

Музей писанкового розпису (неофіційна назва Музей «Писанка») — єдиний у світі музей писанки або писанкового розпису, який розташований в місті Коломия Івано-Франківської області. Оригінальна споруда будинку містить у собі частину пам′ятника писанці, висота якого сягає 13,5 метра, а діаметр – 10 метрів. Збірка музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу.