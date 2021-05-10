Туреччина гарантує високий рівень безпеки туризму в умовах пандемії – посол

Туреччина з усією відповідальністю ставиться до гарантування безпеки туризму в умовах пандемії. В Україні не бачать жодних перешкод для відпочинку громадян у Туреччині.

Про це Надзвичайний і Повноважний посол України в Анкарі Андрій Сибіга сказав в коментарі інформагентству «Анадолу» під час відвідування провінції Мугла, на півдні Туреччини.

«Туреччина може стати прикладом для багатьох країн світу в боротьбі з пандемією. Ми не бачимо проблем в тому, щоб українці приїжджали сюди на відпочинок. Я сам став свідком того, з яким настроєм і серйозністю ставляться в Туреччині до безпечного туризму, і абсолютно впевнений у тому, що після пандемії число українських туристів набагато збільшиться », - сказав посол.

Дипломат зазначив, що наявність прямих рейсів з різних міст України також сприятиме збільшенню турпотоку до Туреччини.

«За останні 4 роки кількість українських туристів, що приїжджають до Туреччини, збільшувалася в середньому на 20 відсотків на рік. Водночас число українських туристів, що приїжджають в Даламан, зросла на 80 відсотків. Той, хто приїжджає в цей регіон, обов'язково захоче приїхати знову. Інтерес до Туреччини зростає з кожним днем. Українські туристи із задоволенням проводять час в Туреччині », - додав посол.

Посол України відвідав міжнародний аеропорт Даламан і готелі регіону, де відпочивають українські туристи. За його словами, влада України не бачать жодних перешкод для відпочинку громадян у Туреччині.

Як повідомлялося раніше, торік Туреччину відвідали близько 1 млн українців. Президент України Володимир Зеленський закликав українців їхати до Туреччини на відпочинок, зокрема після того, як РФ припинила туристичне сполучення з цією країною з 15 квітня по 1 червня.