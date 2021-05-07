На Івано-Франківщині успішний зимовий сезон приніс майже 4 мільйони гривень турзбору

На Івано-Франківщині у січні-квітні 2021 року отримали 3,8 млн грн туристичного збору, що становить майже 70% річного показника за 2020-й. Причина – успішний зимовий сезон у Поляницькій ТГ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Туристичний збір Івано-Франківської області за 4 місяці 2021 року – 3,8 млн гривень. Це майже 70% річного показника 2020 року – зимовий сезон у Поляницькій ТГ був напрочуд успішним», – повідомив Передерко.

За його інформацією, найбільші надходження туристичного збору зафіксовані у Поляницькій ТГ – 2 783,95 тис. грн, Івано-Франківській ТГ – 411,68 тис. грн, Яремчанській ТГ – 217,88 тис. грн , Ворохтянській ТГ – 149,03 тис. грн, Вигодській ТГ – 57,28 тис. грн.

На території Поляницької ТГ розташований найбільший в Україні гірськолижний курорт «Буковель».