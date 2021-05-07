На Миколаївщині відбудеться фестиваль екстриму
Про це кореспонденту Укрінформу розповіли організатори.
«IRONmaracas Extreme Fest – це фестиваль, який об'єднує шанувальників різних видів спорту. У ньому візьмуть участь представники України, Молдови, Білорусі та Німеччини. Основна мета заходу – гарно провести час, отримати дозу адреналіну і перенестися в атмосферу повного екстриму. А ще – розширити рамки туристичного сезону в Миколаївській області", – розповів один із організаторів Юрій Ткачук.
У програмі фестивалю – змагання джипів, туристичних мотоциклів, велоперегони, кубок півдня України з автозвуку, забіг із перешкодами вздовж Чорноморського узбережжя, видовищні змагання з кайтсерфінгу та низка майстер-класів.
Поціновувачам естриму запропонують позмагатися на штатних паркетниках, важких туристичних мотоциклах, квадроциклах, взяти участь в екстремальних велоперегонах по складному рельєфу.
Крім того, кожен зможе поспостерігати за батлами між топовими музичними діджеями, барменами, які намагатимуться створити ідеальний напій, спробувати вишукані страви європейської кухні від кращих шеф-кухарів.
Відкриття фестивалю заплановане на 11 годину 8 травня у туристичній зоні Коблево.
Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях цього року відновлять проведення щорічного музичного фестивалю «Обнова-фест». Дійство відбудеться на території Чернівецького університету, колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації.
Фото: koblevo-info