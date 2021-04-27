На Миколаївщині створюють новий веломаршрут уздовж річки Інгул
Про цей йдеться на сторінці парку у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Уже проведено першу апробацію нового веломаршруту. Його учасникам пропонується відвідати садибу Тропіних у селі Щасливе, де створюється еколого-освітній центр «Приінгульський». А ще перебратися на інший берег Інгулу через підвісний міст, далі крутити педалі по правому березі до балки Каламурза і дістатися до Свято-Михайлівського храму», – йдеться у повідомленні.
На зворотному шляху туристам пропонують помилуватися краєвидами Приінгулля, побачити Софіївський гідровузол, проїхатися вздовж кар’єру.
Цей маршрут, зауважують його розробники, призначений для відпочинку вихідного дня. Він простий і розрахований на жителів місцевих громад та велотуристів-початківців.
Територія парку витягнута вздовж річки Інгул на 25,5 км.
Фото: @Pryingulsky.Park