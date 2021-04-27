На Миколаївщині створюють новий веломаршрут уздовж річки Інгул

На Миколаївщині регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» відкриває новий 55-кілометровий туристичний веломаршрут вздовж річки Інгул.

Про цей йдеться на сторінці парку у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Уже проведено першу апробацію нового веломаршруту. Його учасникам пропонується відвідати садибу Тропіних у селі Щасливе, де створюється еколого-освітній центр «Приінгульський». А ще перебратися на інший берег Інгулу через підвісний міст, далі крутити педалі по правому березі до балки Каламурза і дістатися до Свято-Михайлівського храму», – йдеться у повідомленні.

На зворотному шляху туристам пропонують помилуватися краєвидами Приінгулля, побачити Софіївський гідровузол, проїхатися вздовж кар’єру.

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Цей маршрут, зауважують його розробники, призначений для відпочинку вихідного дня. Він простий і розрахований на жителів місцевих громад та велотуристів-початківців.

Наразі його довжина становить 55 км, але планується, що надалі він стане частиною більшого і складнішого маршруту. Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» належить до природно-заповідного фонду України. Він створений для збереження у природному стані ділянки долини р. Інгул з її унікальними природними комплексами: фрагментами цілинного степу, відслоненнями кристалічних порід, прісними водотоками, лісовими насадженнями тощо.

Територія парку витягнута вздовж річки Інгул на 25,5 км.

Фото: @Pryingulsky.Park