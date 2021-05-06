У Херсоні після ремонту відкрився Літературний музей

У Херсоні після ремонту фасаду та даху будівлі відкрився Літературний музей, який є відділом обласного краєзнавчого музею.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми відкрилися у 1992 році і з того часу у залах музей проводив ремонт власними силами. А от фасад будівлі не ремонтувався. Нині за рахунок обласного бюджету відремонтований і фасад, і дах, що протікав», – каже завідувачка літературного відділу обласного краєзнавчого музею Галина Мартинова.

На відвідувачів чекають нові виставки, розповіла кореспонденту агентства старший науковий співробітник відділу Вікторія Мусійко. За її словами, музей не приймав відвідувачів з березня 2020 року – спочатку через карантинні заходи, а згодом розпочався ремонт.

«Напередодні закриття торік ми підготували дві виставки, які херсонці майже не побачили: у лютому 2020 року відкрилася інтерактивна виставка «Футуристичні сновидіння» і вона пропрацювали лише місяць – на ній, до речі, можна перевдягтися і відчути себе в образі футуриста. І ще одна виставка, якій виповнився рік, але яка також дуже цікава – «Історія вулиці Суворовської», – розповідає Мусійко.

За її словами, є матеріали, що виставляються вперше. Зокрема, на виставці «Історія вулиці Суворовської» відвідувачі можуть побачити ліпнину зі старовинного херсонського будинку, плани будинків, відтворено кірху, зруйновану у 1950-х роках.

Як розповідають у музеї, тут пішли назустріч відвідувачам – працюють і в суботу, і, якщо є екскурсійні групи, вечорами.

Літературний музей розташований у будівлі ХІХ століття, тут у ті часи був дитячий сирітський притулок для хлопчиків. Тут також з 1891 року проживала сім’я вчителів-словесників Сергєєвих, у яких народився майбутній письменник, драматург, журналіст Борис Лавреньов. У 1992 році у будівлі відкрили літературно-меморіальний музей Бориса Лавреньова та музей «Літературна Херсонщина».

Фото: Ірина Староселець