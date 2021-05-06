«Чернігів стародавній» відновлює екскурсійну діяльність

Відсьогодні, з 6 травня, Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" відновлює проведення екскурсій після виходу з "червоної" карантинної зони.

Про це повідомляється на сайті заповідника, передає Укрінформ.

"З 6 травня відновлюється екскурсійна діяльність на всіх музейних об’єктах Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" (у Колегіумі, Борисоглібському соборі, Антонієвих печерах)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що музейні експозиції установи працюють щодня без вихідних і без перерви з 10-ї до 18-ї години.

Новинка заповідника – встановлення в Колегіумі, Борисоглібському соборі та Антонієвих печерах платіжних терміналів для безготівкового розрахунку за послуги.

Національний заповідник "Чернігів стародавній" (м. Чернігів) – один із головних туристичних об’єктів Чернігівщини та України. До його складу входять 29 унікальних пам’яток архітектури та історії, шість із яких збудовані в домонгольський період і, на думку фахівців, одні з найдавніших у Східній Європі.

Частина об´єктів заповідника – діючі храми та монастирі (Спасо-Преображенський собор, П’ятницька церква, Троїцький собор, Свято-Успенський Єлецький монастир), інша частина (Борисоглібський собор, Колегіум, Антонієві печери) – музеї.

Як повідомлялося, з 6 травня Чернігів після тривалого перебування в «червоній» зоні епідемічної небезпеки, пов’язаної з темпами поширення COVID-19, переведено на «жовтий» рівень.