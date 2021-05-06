Дівочу вежу у Стамбулі перетворять на центр культури та мистецтв

Дівоча вежа – відома стамбульська пам'ятка та один із символів міста – стане центром культури та мистецтва.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на рішення міністерства туризму та культури Туреччини.

«Дівоча вежа, яка перебуває у процесі реставрації, буде перетворена на центр культури та мистецтва», – повідомили в міністерстві.

Навколо вежі встановлять обладнання для її освітлення в темну пору доби. Всередині планується проводити концерти.

За даними турецьких ЗМІ, вже йдуть перемовини щодо організації концерту італійського тенора Андреа Бочеллі після реконструкції.

Як відомо, Дівоча вежа – один із символів Стамбула. Це маяк на невеликому острові у Босфорській протоці, в районі Ускюдар. Вперше споруда тут з’явилася ще в 408 році до н.е. Сучасного вигляду набула 1763 року. У 1998-1999 роках вежу реконструювали.