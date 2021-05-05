Ще два історико-культурні об'єкти Туреччини увійшли до попереднього списку ЮНЕСКО

Ще два історико-культурні об'єкти в Туреччині поповнили попередній список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, їхня загальна кількість сягнула 85.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на інформацію, оприлюднену міністерством культури та туризму Туреччини.

«Історичне місто Кемаліє, що в провінції Ерзінджан, а також древній Мідьят (Тур Абдін) та його околиці, що в провінції Мардін, були включені до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Туреччина раніше мала 83 позиції в цьому списку, після оновлення – 85», – повідомило міністерство.

Історичне місто Кемаліє, що на сході Туреччини, виділяється своєю унікальною міською фактурою, архітектурою та оригінальними будинками. Воно було частиною маршруту Шовкового шляху, різних караванних маршрутів. Мальовничий Темний каньйон – невід’ємна частина поселення Кемаліє – має довжину приблизно 35 кілометрів. Перепад висот між основою річки Євфрат та верхнім краєм долини сягає до тисячі метрів.

У своїй нинішній формі Темний каньйон входить до п’ятірки найглибших каньйонів у світі.

Древній Мідьят, відомий ще як Тур Абдін, на південному сході країни містить зразки монастирської архітектури періоду раннього християнства.

Тур Абдін – унікальне плато, на якому розміщені приблизно 80 сіл та 70 монастирів різних періодів. Окремі з них датуються VI і VIII століттями.

Фото: TCKulturTurizm, Твітер