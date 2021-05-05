Прикордонники розповіли, куди українці їдуть подорожувати

За перші три місяці цього року співробітники Держприкордонслужби оформили в обох напрямках майже 4,3 млн громадян України (за відповідний період 2020 року - майже 11 млн українців).

Про це йдеться на сайті ДПСУ, передає Укрінформ.

Водночас, у порівнянні з трьома першими місяцями минулого року, спостерігається невелике збільшення пасажиропотоку до таких країн, як Туреччина, Домініканська Республіка, Нідерланди, Мальдіви, Танзанія, Шрі-Ланка, Чорногорія, Австралія та Північна Македонія, йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначають, що найбільше українців перетнуло кордон за цей термін з країнами ЄС по сухопутній ділянці - понад 2,4 млн. З них кордон із Польщею на виїзд та в'їзд перетнуло понад 1,5 млн наших краян, ще понад 640 тисяч українців перетинало кордон з Угорщиною, більше ніж 213,5 тисячі - з Румунією та близько 90 тисяч - зі Словаччиною.

Понад 1,3 млн українців, знову ж таки в обидва напрямки, подорожували повітряним шляхом. Найменш привабливою для українців залишилася морська ділянка кордону - 27 тисяч осіб.

У ДПСУ повідомили, що українці подорожували і до РФ, Молдови та Білорусі, куди на виїзд/в’їзд зареєстровано 316, 97 та 66 тисяч українців відповідно. Варто зазначити, що за аналогічний період 2020 року до (з) РФ, Молдови та Білорусі їздило на виїзд/в’їзд більш як 1,2 млн, 550 тис. та 520 тисяч громадян України.