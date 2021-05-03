Октоберфест знову скасували через пандемію

У Німеччині через пандемію другий рік поспіль скасували пивний фестиваль Октоберфест, який традиційно проводиться у Мюнхені.

Про це повідомив прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зедер, передає кореспондент Укрінформу.

«Ризик занадто великий», - заявив Зедер, оголошуючи рішення місцевої влади.

Він додав, що інші традиційні фестивалі також не відбудуться.

Його підтримав обербургомістр Мюнхена Дітер Райтер, який заявив: «З-поміж усіх законних інтересів громадян охорона здоров'я на першому місці».

Він також назвав «немислимим» припущення щодо проведення Октоберфесту для тих, хто пройшов повний курс щеплення проти коронавірусу. У цьому зв'язку Райтер заявив, що народний фестиваль – це та подія, право відвідати яку повинен мати кожен.

Читайте також: Локдаун у Британії зіпсував 20 олімпійських басейнів пива

Як повідомлялося, торік найбільший у світі фестиваль пива, який традиційно проводиться у Німеччині з середини вересня до початку жовтня і який зазвичай відвідує понад 6 млн гостей, також скасовували через пандемію COVID-19.

Загалом за свою більш ніж 200-річну історію Октоберфест не проводився під час війни, а також двічі в ХІХ столітті - через епідемію холери.