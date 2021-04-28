Україна вивчає досвід Туреччини, яка успішно популяризувала свою туристичну галузь та продовжує її удосконалення. Він можливий для втілення в Україні, але з урахуванням кліматичних особливостей.

Про це в коментарі Укрінформу сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який відвідав Туреччину з робочим візитом.

«Україна та Туреччина в міцному контакті зараз. Ми зацікавленні у перейманні досвіду, яким чином з 70-х років так підняли туристичну галузь, що вона становить суттєву частку бюджету та постійно розвивається. Умови покращують, алгоритм роботи удосконалюється, що збільшує й середній чек з туриста. Застосовуються дієві механізми, завдяки яким, наприклад, туристи з Британії переорієнтовуються з традиційної для них Іспанії на Туреччину», – сказав Ткаченко.

Оскільки клімат України відрізняється від турецького, у нашій країні увага зосереджена на розвитку туристичних маршрутів, зауважив міністр.

«Ми розвиваємо насамперед туристичні маршрути, що включає можливість комфортного пересування, відвідання туристичних об’єктів (замків, музеїв тощо), а також гастрономію. Це комплекс заходів. Ми не маємо стільки теплих днів у році, тому туризм на кшталт такого, як на Середземному чи Егейському морі, варто розвивати у нас на півдні», – пояснив міністр.

За його словами, під час візиту до Туреччини було окреслено перспективи подальшої співпраці у сфері культури та історії.

Україна врахує успішний досвід Туреччини у розвитку туризму – міністр / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

«Наше поле співпраці дуже широке. Зокрема, це виробництво аудіовізуальної продукції. Туреччина сильна у зніманні серіалів. Ми обговорювали спільне виробництво фільмів. Між нашими країнами вже існують культурні обміни, як на рівні окремих колективів, так і музейні. Також обговорюється можливість для наших вчених попрацювати в архівах в Туреччині», – розповів Ткаченко.

Також під час візиту йшлося про створення умов для залучення інвесторів, вивчення досвіду Туреччини в цьому питанні. Зокрема, обговорювався розвиток Хортиці як туристичного та рекреаційного об’єкта.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відвідав Туреччину з робочим візитом. За результатами зустрічі з міністром культури та туризму Туреччини Мехметом Нурі Ерсоєм було підписано спільну декларацію для посилення співпраці між двома країнами в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.