«Мальдіви Егейського моря» продадуть за $55 мільйонів

Острів Калем, що за 500 метрів від турецького узбережжя, який ще називають «Мальдівами Егейського моря», виставили на продаж за 400 млн турецьких лір (55 млн дол.)

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Cumhuriyet.

«Завдяки своєму розташуванню острів має причали, придатні для застосування протягом року. Такого блакитного бірюзового кольору води немає ніде», - розповів про острів експерт з інвестицій Еврім Кирмизиташ Башаран.

Він також повідомив, що островом вже зацікавився покупець із Туреччини.

Острів Калем знаходиться на відстані 500 метрів по морю від села Бадемлі.

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На острові є джерела геотермальної води та він може стати вдалою інвестицією для розвитку туристичного та оздоровчого бізнесу.

Як повідомлялось, наприкінці 2019 року на продаж було виставлено одразу чотири турецькі острови.