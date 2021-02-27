У Стамбулі побудували один із найбільших у світі прибережних круїзних комплексів

Стамбул з квітня прийматиме лайнери у новозбудованому круїзному порту «Галатапорт», потенціал комплексу, збудованого за концепцією «місто в місті», 25 млн відвідувачів, 7 млн туристів і 1 млн пасажирів з круїзних лайнерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

«Галатапорт», як очікується, дасть прибутку 5 мільярдів доларів США лише в туристичний сектор, - це проєкт світового рівня з потенціалом 25 мільйонів відвідувачів, 7 мільйонів туристів та 1,5 мільйона круїзних пасажирів», - сказав Ердоган.

Він повідомив, що початок роботи заплановано на квітень попри пандемію, 200 круїзних лайнерів місткістю 350 тисяч пасажирів вже забронювали стоянку в цьому році.