З України запускають прямі рейси до Каппадокії
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці перевізника в Фейсбуці.
«З 25 березня до 16 травня запускаємо прямі рейси до міста Невшехір, з якого найзручніше дістатися до чарівної Каппадокії», – йдеться у повідомленні.
В авіакомпанії додали, що любителі гірськолижних активностей можуть до середини квітня планувати відпочинок на курорті Ерджієс, який розташований лише за годину їзди від Навшехіра.
Каппадокія – популярна серед українських туристів місцевість на території сучасної Туреччини. Цей регіон славиться підземними містами, печерними монастирями та незвичними ландшафтами вулканічного походження. Національний парк Гьорме і стародавні печерні поселення цього регіону входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з березня відновлюватиме деякі скасовані під час карантину рейси та збільшуватиме частоту польотів на популярних напрямках.
Фото: goturkeytourism.com