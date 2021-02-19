Авіакомпанія МАУ з березня розпочинає поступове відновлення рейсів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з березня відновлюватиме деякі скасовані під час карантину рейси та збільшуватиме частоту польотів на популярних напрямках.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 1 березня розпочинає поступове відновлення своєї мережі. Зокрема, відновлює низку рейсів, які були скасовані через карантинні обмеження, та збільшує кількість частот на найбільш популярних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Так, на початку березня 2021 року авіакомпанія відновлює рейси з Києва до Женеви та Праги, а наприкінці - виконуватимуться рейси з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева. Також буде відновлене повітряне сполучення між Одесою та Стамбулом.

Збільшення частот відбудеться між Києвом та Дубаєм (до 6 рейсів на тиждень), а з травня - між Україною та Стамбулом (до 21 частоти на тиждень).

МАУ виконає рейси за наступними маршрутами: Київ (KBP) – Делі (DEL) - Київ (KBP) – 25.02, 05.03, 13.03, 18.03; Київ (KBP) – Ташкент (TAS) - Київ (KBP) – 28.02, 10.03, 21.03, 31.03, зворотний рейс наступного дня.

У березні авіакомпанія збільшить частоту польотів до щоденної (7 разів на тиждень) за маршрутами з Києва до Амстердама, Парижа, Мілана, Тбілісі, Єревана.

Виконання рейсів Київ (KBP) – Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP) планується 14 разів на тиждень з травня.

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Як повідомлялося, пасажиропотік аеропортів України у 2020 році зменшився на 64,4% порівняно з 2019 роком.

У березні 2020 року Україна тимчасово зупинила в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19 авіасполучення. З 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і 15 червня – міжнародне. Проте авіасполучення між Україною та країнами світу залежить від рішень урядів інших держав.