У Туреччині пустять з молотка чотири острови та півострів

У Туреччині на продаж виставили чотири острови та один півострів.

Відповідну інформацію розміщено на сайті оголошень Sahibinden.

"Çiçek Adası («квітковий острів» - пер.) розміщений в провінції Баликесір. На ньому ростуть оливкові дерева, немає проблем з електрикою, каналізацією та водою через близькість до суші… Якщо острів відкрити для туристичних цілей, можна побудувати об'єкт на 3 тисячі ліжок", - йдеться в описі одного з островів, що продається за 135 млн турецьких лір (майже $23 млн – ред.).

Ще один, найдешевших з нинішніх лотів, острів у провінції Бурса продається за 17 млн лір (майже $3 млн – ред.). Найдорожчий острів, вартістю 145 млн лір ($25 млн – ред.), має 4 затоки, покритий лісом та розміщений неподалік екскурсійних маршрутів.

Ще один острів, що неподалік Бодрума, зокрема одного з його відомих пляжів, позначених блакитним прапором, вже знайшов свого власника, що заплатив за нього 125 млн турецьких лір ($21 млн – ред.).

Півострів, що виставлений на продаж, розміщений в провінції Мугла та має площу 76 тисяч. кв.м. Його вартість – 35 млн лір (майже $6 млн – ред.)

Більшість з цих об’єктів пропонується як місця для розвитку туристичного бізнесу.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, островами вже зацікавилися представники арабських країн. Хто саме придбав один з островів, не вказується.

Фото: sahibinden.com