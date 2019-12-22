Ердоган анонсував тендер на будівництво каналу "Стамбул"

Президент Туреччини оголосив, що реалізація наймасштабнішого проєкту в історії країни почнеться вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Анадолу.

Найближчими тижнями в Туреччині буде оголошений тендер і почнеться реалізація проєкту будівництва каналу "Стамбул". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи у Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Ердоган підкреслив, що Туреччина твердо йде своїм шляхом і "сповнена рішучості довести свій експорт до 500 мільярдів доларів".

За словами президента, зі зростанням економіки в III кварталі на 0,9% країна вступила в період економічного піднесення.

"Усе вказує на те, що відновлення економіки триває швидкими темпами", - заявив Ердоган.

Як повідомлялося, канал "Стамбул" - найбільш масштабний і амбітний проєкт в історії сучасної Туреччини, який має з'єднати Мармурове і Чорне моря.

Штучний канал довжиною 45 км, завширшки до 400 м і завглибшки до 25 м має пройти територією районів Кючюкчекмедже, Сазлидере і Дурусу. На каналі планується збудувати 10 мостів. Вартість проєкту, за попередніми підрахунками дорівнюватиме $50 млрд. Очікується, що його пропускна спроможність становитиме 160 кораблів щодня.