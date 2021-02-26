Літак SkyUp з українськими туристами із Занзібару застряг у Єгипті

Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, який здійснював рейс із Занзібару до Києва, застряг в аеропорту Луксора (Єгипет).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіаперевізника SkyUp.

“Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар — Київ, який зробив планову зупинку на дозаправлення в Луксорі (Єгипет), наразі затримується в цьому аеропорту через технічні причини”, - йдеться в повідомленні.

Авіаперевізник зазначив, що виліт рейсу SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар — Київ заплановано на 27.02.2021 о 6:30 за місцевим часом. Пасажири були забезпечені харчуванням та напоями. Найближчим часом їм буде запропонована гаряча їжа.

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Інформацію про затримку підтверджує у Фейсбуці пасажир рейсу Дмитро Суслов.

Як повідомляв Укрінформ, 13 лютого близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака.