Рейс з українськими туристами із Занзібару приземлився в Борисполі

Рейс SkyUp PQ 1972 з українськими туристами, які не могли вилетіти з Занзібару з 13 лютого, приземлився в міжнародному аеропорті "Бориспіль".

Як предає Укрінформ, про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль".

Зазначається, що о 9.42 рейс із Занзібару PQ 1972 прибув до аеропорту.

Як повідомлялося, 13 лютого близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака, дипломати вирішують з туроператором питання їхнього повернення на Батьківщину. Пізніше в авіакомпанії заявили, що для виконання рейсу потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні дозвільні документи від країн, чиї кордони літак перетинатиме.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій 15 лютого заявив, що для повернення українських туристів із Занзібару отримали необхідний дозвіл від турецької сторони і рейс відбудеться через Анталію. У SkyUp повідомили, що рейс SkyUp PQ 1972 Занзібар — Анталія — Київ вилетів о 23:59 15 лютого за київським часом з усіма пасажирами та багажем.