Рейс з українськими туристами із Занзібару приземлився в Борисполі

Рейс з українськими туристами із Занзібару приземлився в Борисполі

Укрінформ
Рейс SkyUp PQ 1972 з українськими туристами, які не могли вилетіти з Занзібару з 13 лютого, приземлився в міжнародному аеропорті "Бориспіль".

Як предає Укрінформ, про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль".

Зазначається, що о 9.42 рейс із Занзібару PQ 1972 прибув до аеропорту.

Як повідомлялося, 13 лютого близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака, дипломати вирішують з туроператором питання їхнього повернення на Батьківщину. Пізніше в авіакомпанії заявили, що для виконання рейсу потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні дозвільні документи від країн, чиї кордони літак перетинатиме.

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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій 15 лютого заявив, що для повернення українських туристів із Занзібару отримали необхідний дозвіл від турецької сторони і рейс відбудеться через Анталію. У SkyUp повідомили, що рейс SkyUp PQ 1972 Занзібар — Анталія — Київ вилетів о 23:59 15 лютого за київським часом з усіма пасажирами та багажем.

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