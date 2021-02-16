Літак SkyUp з українськими туристами вже вилетів з Занзібару - ЗМІ

Літак SkyUp з українцями на борту вже залишив Занзібар. Після трьох діб затримки пасажири рейсу PQ 1972 «Занзібар — Анталія — Київ» змогли вилетіти з острова.

Про це в коментарі hromadske розповіла одна з пасажирок рейсу, передає Укрінформ.

Попри те, що деяким українцям було довго їхати від готелю до аеропорту, літак SkyUp забрав усіх.

Однак, як повідомив пасажирам туроператор Kompas Ukraine, у зв'язку з тим, що рейс виконується через Анталію, частково багаж доведеться залишити на Занзібарі. Представники туроператора попросили людей взяти у ручну поклажу зимовий одяг для прибуття до аеропорту «Бориспіль».

Туристів, чий багаж не прилетить до Києва, просять звернутися у службу розшуку багажу в аеропорту та оформити акт про неналежне перевезення багажу.

Водночас представники SkyUp цю інформацію спростовують. Там заявляють, що літак забрав увесь багаж ㅡ після злету надійшло повідомлення, що всі речі завантажили на борт.

Як повідомлялося, 13 лютого близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака, дипломати вирішують з туроператором питання їхнього повернення на Батьківщину. Пізніше в авіакомпанії заявили, що для виконання рейсу потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні дозвільні документи від країн, чиї кордони літак перетинатиме.