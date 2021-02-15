У SkyUp запевняють, що літак готовий вилетіти за українцями у Занзібар

З технічних причин рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзібар — Київ не вилетів за розкладом, але за кілька годин літак був готовий здійснити рейс.

Однак для дотримання правил і процедур при виконанні рейсу, зокрема щодо робочого часу екіпажів, для виконання даного рейсу потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні дозвільні документи від країн, чиї кордони літак перетинатиме. Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі щодо затримки рейсу, оприлюдненому на сайті SkyUp.

«Протягом 13-15 лютого представники авіакомпанії ведуть переговори з авіаційними органами країн для отримання дозволів на проліт у їхньому повітряному просторі. Кілька разів ми отримували усні запевнення щодо готовності надати дозволи і розпочинали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів з місця, однак в останній момент отримували відмову. Наразі для пришвидшення розв'язання питання до переговорів приєдналася Державіаслужба України. Ще раз наголошуємо, технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини», - зазначити у авіакомпанії.

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У SkyUp також запевнили: якщо не вдасться отримати дозвільних документів на виліт у понеділок, у вівторок всі пасажири зможуть вилетіти до Києва регулярним рейсом авіакомпанії.

«У зв’язку з високим сезоном на острові нам не вдалося відразу забезпечити пасажирів комфортним проживанням — лише харчуванням і можливістю користуватися інфраструктурою готелів, однак наразі всі розселені в окремих номерах до 16 лютого», - додали у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака, дипломати вирішують з туроператором питання їхнього повернення на Батьківщину.