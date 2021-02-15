Для повернення українських туристів із Занзібару вже є всі дозволи - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що для повернення українських туристів із Занзібару отримали необхідний дозвіл від турецької сторони.

Як передає Укрінформ, про це Криклій написав у Фейсбуці.

"Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо", - написав він.

Як повідомлялося, 13 лютого близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака, дипломати вирішують з туроператором питання їхнього повернення на Батьківщину. Пізніше в авіакомпанії заявили, що для виконання рейсу потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні дозвільні документи від країн, чиї кордони літак перетинатиме.