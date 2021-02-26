На Львівщині затвердили велотуристичний шлях із Миколаєва до Роздола

У Львівській області туристичному велосипедному шляху із Миколаєва до селища Розділ присвоїли реєстраційний номер.

Як повідомляє пресслужба ЛОДА, таке рішення ухвалила експертна комісія з питань мережі туристичних шляхів у Львівській області, передає Укрінформ.

Зазначається, що велосипедний шлях, який пролягатиме лісовими та польовими дорогами, отримав реєстраційний номер 5013.

«Тішить той факт, що громади почали активізовуватися у напрямку розвитку туристичних шляхів. Так, минулого року у Тростянецькій громаді було присвоєно номери пішому та велосипедному шляхам «У пошуках Золотої колиски», а у Миколаївській громаді – водному регіональному туристичному шляху №11. Тепер обидві громади можуть скооперуватись над розвитком нових туристичних пропозицій і, таким чином, затримати у себе туриста на довше», – зазначив заступник керівника управління туризму та курортів ОДА Тарас Лозинський.

Також, комісія обговорила питання розвитку міжнародних шляхів і потребу прокладання територією Львівщини відрізку маршруту E8 Європейської асоціації мандрівників (ERA). У перспективі він поєднає територію Європи від Ірландії до Босфору.

Крім цього, на засіданні комісії порушили питання умов укладення договорів із підрядними організаціями в частині ознакування туристичних шляхів та приймання виконаних робіт за участю представників експертної комісії.