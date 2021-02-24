Миколаївщина контролюватиме розвиток турінфраструктури разом з екоактивістами

На Миколаївщині залучатимуть громадськість та екоактивістів для контролю за збереженням балансу між природними територіями та розвитком туристичної інфраструктури.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" сказав голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, передає кореспондент Укрінформу.

"Баланс між природними територіями та розвитком інфраструктури має бути на контролі не лише в органів влади. Насамперед у цьому мають бути зацікавлені місцеві жителі, активісти, всі ті, хто вболіває за природу. Тоді це буде не однобоко", – зазначив Кім.

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За його словами, туристична інфраструктура навіть у заповідних зонах може бути не шкідливою для екології. Для цього створені національні та регіональні парки. В них, з одного боку, є всі умови для збереження природи, з іншого – відведено спеціальні зони для туристів, де чітко зазначено, що, де і з якою метою можна використовувати.

"Але без залучення екоактивістів контролювати цей процес проблематично. Бо гроші завжди будуть перемагати, захочеться будувати все більше і більше. Тому ми залучатимемо активістів до співпраці щодо зонування територій", – наголосив Кім.