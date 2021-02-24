У туристичному кластері на Боржаві планують збудувати 7 курортів

У межах туристичного кластеру на Боржавських полонинах інвестори планують звести близько 7 курортів.

Роботи розпочнуться вже цьогоріч, заявив на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Інфраструктура” юридичний консультант компанії “Боржава Есет” Юрій Чижмарь, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Чижмарь розповів, що саме в цьому кластері в Карпатах створять перший в Україні гондольний витяг – туристів вивозитимуть в гори витягом завдовжки 4 км. Відповідно, траса для катання буде ще більшою.

За його словами, в цей проєкт вже інвестовано 25 млн євро. Надалі інвестор планує влити в туристичний кластер на Боржаві ще 250-300 млн євро.

“Але без співпраці з державою такого рівня проєкт неможливо втілити. Мова йде про інфраструктуру (водовідведення, каналізація, дорожнє покриття) та пільгове оподаткування”, –зазначив він.

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Також спікер зауважив, що в Карпатах необхідне зонування територій.

“На одній і тій же території не може одночасно втілюватися туристичний проєкт та промисловий. Сучасні гірськолижні курорти – це курорти 365 днів. Для того, щоб були туристи, там потрібні краєвиди та пейзажі. На жаль, діяльністю лісівників часто схили гір паплюжаться. Тому в Держлісагентстві мають також це розуміти та сприяти розвитку туризму в регіоні”, – наголосив Чижмарь.

Як повідомляв Укрінформ, про ідею створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера “Боржава“ в Офісі Президента заявили 30 липня 2020 року. Ідею презентував представник австрійської гірськолижної індустрії, багаторічний учасник підготовки літніх і зимових Олімпійських ігор, бенефіціарний власник компанії “Боржава Есет” Гернот Ляйтнер.