В Україні реалізують спеціальний проєкт із розвитку туризму в малих містах

Завершилося подання заявок від громад на участь у проєкті «Розробка методології маркування історичних атракцій в малих містах України. Культурна інтервенція в минуле заради подорожі в майбутнє».

Розробники проєкту на пресконференції в Укрінформі назвали його цілі та оголосили 5 міст-переможців.

Заявки на розгляд конкурсної комісії до 10 лютого подали 46 громад із центрами у малих міста, селах, селищах з чисельністю населення до 50 тисяч. Основними вимогами до претендентів були наявність на території щонайменше 15 історико-культурних локацій, які опрацьовуватимуться у проєкті, а також висока мотивація претендентів, які формують команди місцевих розробників та виконавців проєкту.

Як поінформувала начальниця відділу проєктної та інвестиційної діяльності виконкому Острозької міської ради Ольга Стецюк, мета проєкту – дати поштовх розвитку туризму в регіоні, і місто Острог з його туристичним досвідом стало у цьому сенсі взірцевим.

«В Україні налічується понад 369 міст з чисельністю до 50 тисяч населення, які становлять близько 81% загальної чисельності міст. І звісно, що кожне мале місто, селище чи село має свої історичні, культурні надбання, які мають національне чи локальне значення, і кожне місто пишається ними, але не завжди може знати, як популяризувати цю історію на місцевому чи національному рівні й за кордоном. Наш проєкт підкаже й допоможе містам, які стануть його переможцями, популяризувати на основі методології, яку ми розробимо на базі міста Острога, свої історичні місця, залучивши туристів, які залишать тут частину своєї душі, а, звісно, й фінансів, які допоможуть надалі розвиватися малому місту», – зазначила Стецюк.

Переможцями конкурсу, згідно з поданими заявками, стали Новоград-Волинська, Полонська, Бродівська, Кременецька, Батуринська міські громади. Організатори вважають, що кожна з цих громад має свою унікальну історико-культурну спадщину, яка може стати її конкурентною перевагою у розвитку.

Як зазначила виконавча директорка Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України Наталія Ключник, знайти цю перевагу та творчо оформити, розробити дизайн пропозицій для туриста – завдання проєкту.

«Зміст і суть цього проєкту може стати для України знаковою подією і стати поштовхом для розвитку туристичних маршрутів і нового напрямку диверсифікації економіки в об’єднаних територіальних громадах. Учасниками цього проєкту є не тільки місто Острог, але малі міста України. Острог було обрано партнером проєкту, бо це скарбниця України, яка має в своєму переліку історичні, культурні надбання й цінності, які виділяють його серед інших малих міст України, і де проєктний та експертний потенціал допоможе іншим наслідувати цей досвід. Тому місто Острог і стало базовим для маркування туристичних маршрутів», – сказала Ключник.

За задумом, методика маркування туристичного маршруту малими пластичними формами розробляється у проєкті на прикладі міста Острог Рівненської області, яке стане методологічною базою для інших 5 міст-переможців конкурсного відбору, які в межах проєкту розроблятимуть власні локації, свій неповторний дизайн малих пластичних форм, пов’язаних з історією та культурою свого міста.

Проєкт реалізується Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад України в партнерстві з Державним історико-культурним заповідником Острога за фінансової підтримки Українського культурного фонду.