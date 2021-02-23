Середньовічні святині Львова стануть доступними для осіб з інвалідністю

У Львові реалізують транскордонний проєкт, який допоможе людям з інвалідністю пізнавати культурні та архітектурні пам’ятки міста.

Про це повідомляє управління туризму та курортів Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"Львів відкритий для світу!" – таке гасло Львова. Однак не для усіх мешканців та гостей Львова існує фізична доступність оглядати історичну і культурну спадщину міста. Щонайменше 30% – це маломобільні групи населення – позбавлені цього, зокрема особи з інвалідністю. Львівська асоціація розвитку туризму, в партнерстві з ГО «Реабілітація осіб з інвалідністю», взяли на себе обов’язок частину історичних пам’яток Львова зробити доступними для осіб з інвалідністю", – зазначив директор Львівської асоціації розвитку туризму Андрій Мацелюх.

Відтак, зараз створюється проектно-кошторисна документація щодо восьми середньовічних сакральних святинь Львова, які стануть доступними для осіб з інвалідністю. Зокрема, церква-музей Бл. Климента, монастир сестер Студиток, а також церкви Божої Матері неустанної помочі, Івана Хрестителя, Св. Миколая, Св. Онуфрія, Св. Параскеви П’ятниці та Св. Мартина.

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У межах проєкту передбачено проведення міжнародного навчального семінару для екскурсоводів, а також міжнародної конференції з питань доступності, створення спеціалізованого друкованого путівника та сайту по Львову для осіб з інвалідністю, створення посібника для екскурсоводів щодо роботи з особами з інвалідністю, проведення промоції Львова як міста доброзичливого для людей з інвалідністю.

Проєкт співфінансується програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна.

Фото: ЛОДА