Черкащина визначилася з програмою розвитку туризму

На Черкащині планують створювати туристичну навігацію областю, реалізувати проєкт "Заправся враженнями", промотувати власний бренд і займатися облаштуванням локацій для мандрівників.

Такі завдання окреслено в Програмі розвитку туризму області на 2021-2025 роки, яку напередодні ухвалила Черкаська облрада, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

"На пленарному засіданні сесії Черкаської обласної ради була ухвалена Програма розвитку туризму Черкаської області на 2021-2025 роки. Втілення програми здійснюватиметься через реалізацію пріоритетних завдань, заходів та проєктів, які спрямовані на промоцію та розвиток туризму в області", – йдеться в повідомленні.

Так, першим завданням названо створення туристичної навігації по Черкаській області –встановлення дорожніх знаків, вказівників до туристичних локацій та на самих об’єктах.

Також запланована промоція туристичних об’єктів і локацій Черкащини завдяки реалізації проєкту "Заправся враженнями": на АЗС області розмістять інформаційні таблички про туристичні об’єкти, розташовані поруч. Крім того, створюватимуть рекламно-презентаційні відеоролики, проводитимуть різноманітні фестивалі, форуми.

Промоція бренду Черкаської області проводитиметься завдяки презентації туристичного потенціалу на спеціалізованих виставках, створенню колекції сувенірної продукції, встановленню знаків на в’їздах в область, а також через туристичний сайт.

У програмі передбачено будівництво та реставрація туристичних об’єктів і локацій області.

До того ж для розвитку об’єктів, продуктів та мереж, здатних зацікавити туриста, заплановані організація та проведення семінарів, тренінгів для представників відповідного бізнесу, фахівців районних державних адміністрацій, територіальних громад та інших організацій.