Місце сили: для Черкащини розробили бренд

На Чигиринщині відбулася презентація бренду та айдентики Черкаської області.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

«Новий образ, сильний емоційний «посил», сучасні меседжі, якісна візуалізація – рік тому в області розпочали роботу над брендом та айдентикою Черкащини. Залучали експертів та знавців з усієї України. Нині ж презентували результати роботи. Місце обрали для цього також «сильне» – Дикий Хутір, що на Чигиринщині», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головною метою було оновити «ім’я» області, вирізнити її з-поміж інших. Громада Черкащини обрала слоган, який взяли за основу для розробки бренду та графічної символіки. Ним став меседж «Черкащина – місце сили». Його обрали з понад 230 запропонованих.

«Сучасний світ розвивається дуже швидко, тож, коли ми говоримо про успіх та економічну чи культурну спроможність, однозначно, що ми маємо усвідомлювати свої переваги. Кожен регіон має свої особливості і в цьому полягає сила – в унікальності. Складний процес розробки брендингу дає усвідомлення ідентичності. Айдентика ж дає відчуття корпоративної єдності, розуміння того, що люди, які живуть на конкретній території, мають свої територіальні «фішки», – зазначив очільник області Роман Боднар.

За його словами, бренд – це емоційне спілкування з потенційними інвесторами, туристами, людьми з інших регіонів.

Візуалізували історію, культуру та самобутність Черкащини директор студії дизайну White Studio Design Олег Білий та керівник креативного бюро Dmytro Bulanov Creative Büro Дмитро Буланов.

«Те, що ми створили, – це верх айсбергу. Це своєрідна «упаковка» бренду. Відчуття, що Черкащина – місце сили, стало для нас самих відкриттям. Ми не з Черкащини і для нас було важливо зануритися в атмосферу, подорожувати, спілкуватися з черкасцями. Нам важливо, аби цю айдентику прийняли сучасні люди, але щоб водночас вона втілювала величну та непросту історію Черкаського краю. Бо це не тільки про розваги та веселощі, а й історія, хоч місцями й сумна, але напрочуд героїчна. З брендингу та айдентики лише все починається. Завдяки інструменту, який ми створили разом з великою командою, кожен зможе поширювати історію, красу Черкащини на весь світ, привертаючи таким чином увагу до регіону, щоби усі відчули всю силу Черкащини», – зазначив Дмитро Буланов.

Працюючи над візуалізацією, дизайнери опрацювали чимало символів, якими багата область. Узагальнюючи, хотіли показати не лише силу, а й волю, легкість, каже Олег Білий.

«Дякую за довіру та можливість попрацювати на Черкащині, з Черкащиною. Тут я відчув себе ще більше українцем. Сам логотип – це своєрідні двері до цілої зали з історіями, заголовна літера до історії регіону. Айдентика ж – це обкладинка книги з історією. Текстом є люди, їхні історії, які ми всі разом продовжуємо писати», – додав він.

Бренд є складовою маркетингової стратегії розвитку туризму. Її також розробила команда під кураторством керівника ТІЦ м. Дрогобич, фахівця Агенції туристичних ініціатив Ігоря Чави.

«Працюючи над стратегією, аналізували можливості, актив, те, що є присутнє в конкретній області. Наша робота розпочалася з туристичного аудиту регіону. Побачили інфраструктуру, можливості для візитів, поспілкувалися з активом на місцях. Оскільки можна мати найкращі візуальні комунікації, але якщо ти не маєш зацікавлених людей, то немає змісту рухатися далі. Завдання стратегії – донести до кожного мешканця області, що вони самі є брендом. Будь-хто, хто до неї буде звертатися, хай то будуть черкасці, інвестори, мають чітко розуміти, що відбувається в області, яка кінцева мета та для чого це все робиться. А це робиться для розвитку туризму, наповнити контентом цікавих місць, підняття їхньої «планки», – пояснив Чава.

Фото: Черкаська ОДА