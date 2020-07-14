На Тернопільщині з’явився новий туристичний кластер

У райцентрі Бучач на Тернопільщині презентували новий туристичний кластер з тематичними продуктами для мандрівників переважно на основі природної спадщини.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник громадської організації "Бучач-Тур", яка виступила ініціатором створення кластеру, Світлана Борак.

"Туризм, зокрема й у нашій бучацькій громаді, – це не просто якась одна окрема галузь, а сфера, до якої причетні суміжні економіко-соціальні, історико-культурні, бізнесові аспекти. Задумали об’єднати усі ці складники задля того, щоб привабити туристів у Бучач, околиці, інші куточки регіону. Головне, щоб турист почував себе комфортно під час такої подорожі. Тому розуміли, що важливо чітко скоординувати дії кожного, хто входить у туристичний кластер, – як окремих організацій, так і конкретних осіб, що відповідають за ту чи іншу туристичну локацію. Тобто, мова про створення сучасного туристичного продукту високої якості, безпечного, цікавого і доступного для туристів", – розповіла Борак.

Під час презентації туристичного кластеру присутні дізналися про нову айдентику Бучацького району, символіку, певний впізнаваний туристичний бренд краю.

Йшлося і про паломницько-релігійний туризм, замки та фортифікаційні споруди краю як туристичні локації.

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Організатори також розповіли про спадщину славетного скульптора XVIII століття Іоанна Георга Пінзеля, який творив у Бучачі, місця, які особливо цікавлять певну категорію подорожувальників, шанувальників мистецтва.

"Дуже добре, що об'єдналися представники місцевого бізнесу з активними громадянами та організаціями, яким небайдуже, як надалі розвиватиметься район. І це круто, що тутешній бізнес повірив у перспективність кластеру і підтримує туристичний розвиток території. У самому ж кластері створено тематичні туристичні продукти, основою для яких є природна спадщина. Це, насамперед, національний парк "Дністровський каньйон", замки та фортифікація Бучацького району, релігійні та паломницькі об'єкти – Бучацький монастир отців василіян, Язловецький монастир та печерна церква в Рукомиш. У цьому переліку і культурно-мистецькі події та спадщина відомих особистостей краю, передусім, скульптора Пінзеля та уродженця міста, лауреата Нобелівської премії з літератури Шмуеля Агнона", – розповів експерт з туризму, координатор з розвитку мережі Greenways Ukraine Сергій Підмогильний.

Цього ж дня учасники презентації туристичного кластеру Бучаччини здійснили екскурсії містом, побували у Рукомиші, де є скельний монастир, цілюще джерело та зберігається одна із відомих робіт Пінзеля – скульптура святого Онуфрія.

Організатори кластеру кажуть, що його розвиток вбачають у співпраці з іншими громадами та сусідньою Івано-Франківщиною, передусім, у просуванні туристичних можливостей Дністровського каньйону.

Передбачається, що наступними кроками Бучацького туристичного кластеру стануть створення міської навігації та мережі туристичних шляхів, подальша інтеграція турбізнесу, розширення асортименту послуг і товарів для туристів, а ще – активне просування регіональних туристичних продуктів.

Фото: Олег Снітовський, Укрінформ