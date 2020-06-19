Фахівці з велотуризму розпочали тестування нового туристичного велосипедного маршруту, який розробили у Заліщицькій громаді на Тернопільщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Заліщицької міської ради.

"Менеджер з туризму Марина Іванська та експерт з розвитку туризму в громадах та веломандрівник Сергій Толстіхін разом з велоактивістами тестують туристичний веломаршрут, який пролягатиме від Заліщиків до урочища Червоне, між селами Нирків і Нагоряни Заліщицького району", – йдеться у повідомленні.

Під час мандрівки, крім історико-архітектурних перлин Заліщиків, туристи зможуть побачити ще й усі принади Дністровського каньйону. Зокрема, в околицях Ниркова – однієї із локацій маршруту – велотуристам відкриється неповторна панорама урочища Червоне. Саме там розташований, щоправда, напівзруйнований, мавзолей давньої польської шляхетської родини Понінських.

Поруч – залишки Червоногородського замку, костелу Вознесіння Богородиці, ботанічна пам'ятка природи — Нирківські чорні горіхи.

А для шанувальників сакрального мистецтва у самому селі, куди спрямований веломаршрут, є кілька самобутніх храмів, справжніх зразків релігійного зодчества галицьких каменотесів та місцевих будівельників.

На Тернопільщині експерти тестують новий туристичний веломаршрут / Фото: Заліщицька міськрада, Facebook

Як зазначають у міській раді, новий веломаршрут має стати поштовхом до створення та розвитку у Заліщиках якісної велотуристичної інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, велотуризм на Тернопільщині розвивається досить активно. Його популяризуванням займаються майже у третині громад. Зокрема, у найстарішому місті Тернопільщини – Теребовлі – розробили кілька веломаршрутів.

На одному із них під час мандрівки туристи можуть побачити костел святих Петра і Павла, величний залізничний віадук, панорами сіл Плебанівка, Семенів, Зеленче, руїни Василіянського монастиря й Теребовлянський замок.

Також працівники туристичного центру склали ще два маршрути протяжністю 35 км кожен. Вони проходитимуть по всіх 25 селах Теребовлянської громади, що виграла грант та отримала 20 велосипедів, які здають в оренду.