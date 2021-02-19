Найстарішу дерев'яну церкву Закарпаття перетворять на музей

У найстарішій на Закарпатті дерев'яній церкві Святого Миколая Чудотворця в Колодному створять музей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської облради.

Зазначається, що зведений 550 років тому храм наразі перебуває у власності Углянської громади. Сакральна пам’ятка – в аварійному стані й більшість часу зачинена.

Як розповів голова Углянської територіальної громади Іван Немеш, за тиждень в Углі скликатимуть позачергову сесію та ухвалюватимуть рішення щодо створення музею в церкві.

Найстаріший дерев'яний храм Закарпаття перетворять на музей / Фото: Закарпатська ОДА

Наступним кроком буде виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Повідомляється, що департамент культури Закарпатської ОДА виготовить облікову документацію та клопотатиме про внесення храму в Колодному до Держреєстру пам’яток. А після виготовлення проєктно-кошторисної документації шукатимуть гроші для першочергових робіт.

“Першочергові протиаварійні роботи (зробити перекриття церкви, щоб вона не завалилася) – це приблизно 2,5 млн гривень”, – повідомив заступник директора департаменту культури Закарпатської ОДА Микола Кужельний.

Проєкт відновлення храму можна буде подавати на грантові та секторальні програми, фінансування Держфонду регіонального розвитку, програми “Велика реставрація“. На базі місцевої Агенції регіонального розвитку планують створити низку грантових проєктів, які допоможуть з відновленням храму, розповів депутат Закарпатської обласної ради Іван Синетар.

Цікаво, що віднайдено старовинний іконостас з церкви, який кілька десятиліть вважався втраченим. Художній музей ім. Й. Бокшая готовий передати його громаді після реставрації храму та забезпечення належних умов зберігання ікон.

У Закарпатській облраді зазначають, що намагатимуться максимально зберегти цілісність храму.

Фото, відео: Закарпатська облрада