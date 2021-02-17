Україна й Північна Македонія домовилися розвивати туризм – МЗС

Україна та Північна Македонія підписали Меморандуму про співпрацю та взаємодію у сфері туризму між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Республіки Північна Македонія.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МЗС України.

"17 лютого заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік взяв участь у першій туристичній онлайн-конференції "Україна – Північна Македонія". За сприяння МЗС України під час заходу відбулося віртуальне підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію в сфері туризму між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Республіки Північна Македонія", – йдеться у повідомленні.

Цей Меморандум спрямований на розвиток туристичного бізнесу та збільшення кількості туристів України й Північної Македонії, просування нових туристичних продуктів, популяризацію історичної та культурної спадщини, реалізацію спільних проєктів, обмін досвідом у питаннях безпеки, якості та інновацій у сфері туризму.

Уточнюється, що у зверненні до учасників конференції Сенік наголосив, що розвиток туризму сприятиме подальшій активізації економічних відносин України та Північної Македонії.

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"Минулого року Північна Македонія посіла третє місце серед країн балканського регіону за обсягом двосторонньої торгівлі з Україною. Незважаючи на вплив пандемії COVID-19, нам вдалося досягти найвищих показників за останні вісім років. Розвиток сфери туризму має посилити подальшу економічну взаємодію", – повідомив заступник міністра.

За словами Сеніка, встановлення прямого діалогу між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Північної Македонії дасть змогу зробити співробітництво в сфері туризму більш системним і взаємовигідним.

Дипломат підкреслив, що підтримка просування українського туристичного потенціалу – серед ключових пріоритетів роботи МЗС України на економічному напрямі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 грудня 2020 року підтримала ратифікацію "Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії", яку Президент Володимир Зеленський підписав під час офіційного візиту до Лондона у жовтні.