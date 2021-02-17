Україна й Північна Македонія домовилися розвивати туризм – МЗС
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МЗС України.
"17 лютого заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік взяв участь у першій туристичній онлайн-конференції "Україна – Північна Македонія". За сприяння МЗС України під час заходу відбулося віртуальне підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію в сфері туризму між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Республіки Північна Македонія", – йдеться у повідомленні.
Цей Меморандум спрямований на розвиток туристичного бізнесу та збільшення кількості туристів України й Північної Македонії, просування нових туристичних продуктів, популяризацію історичної та культурної спадщини, реалізацію спільних проєктів, обмін досвідом у питаннях безпеки, якості та інновацій у сфері туризму.
Уточнюється, що у зверненні до учасників конференції Сенік наголосив, що розвиток туризму сприятиме подальшій активізації економічних відносин України та Північної Македонії.
"Минулого року Північна Македонія посіла третє місце серед країн балканського регіону за обсягом двосторонньої торгівлі з Україною. Незважаючи на вплив пандемії COVID-19, нам вдалося досягти найвищих показників за останні вісім років. Розвиток сфери туризму має посилити подальшу економічну взаємодію", – повідомив заступник міністра.
За словами Сеніка, встановлення прямого діалогу між Національною туристичною організацією України та Агенцією з розвитку та підтримки туризму Північної Македонії дасть змогу зробити співробітництво в сфері туризму більш системним і взаємовигідним.
Дипломат підкреслив, що підтримка просування українського туристичного потенціалу – серед ключових пріоритетів роботи МЗС України на економічному напрямі.
Як повідомлялося, Верховна Рада 16 грудня 2020 року підтримала ратифікацію "Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії", яку Президент Володимир Зеленський підписав під час офіційного візиту до Лондона у жовтні.