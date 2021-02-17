В Ужгороді з’явиться архітектурний маршрут об’єктами чеської культури

В Ужгороді створять новий туристичний маршрут, до якого увійдуть 30 архітектурних пам’яток чеської культурної спадщини.

Як повідомляє пресслужба Ужгородської міськради, про це йшлося під час зустрічі міського голови Богдана Андріїва з очільницею Чеського центру в Києві Радкою Рубіліною, передає Укрінформ.

"У місті (Ужгороді – ред.) працюють над створенням нового туристичного маршруту, що поєднає три десятки об'єктів чеської культурної спадщини міжвоєнного модернізму, серед них і район Малий Ґалаґов (який може потрапити до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО), палац Баті на площі Театральній, школа №3, будівля водоканалу тощо", – йдеться в повідомленні.

Організатори проєкту "Чеський спадок в Ужгороді" розробляють віртуальний та візуальний контенти – інформаційні листівки із зображеннями об'єктів архітектурної спадщини, внесених до туристичного маршруту, з вербальним доповненням на звороті.

Як зазначила Радка Рубіліна, проєкт фінансує чеська сторона. Від Ужгородської міськради потрібні дозволи на розміщення табличок із QR-кодами, які потім внесуть на гугл-мапи.

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв запевнив, що міська влада підтримує такі ініціативи.

До реалізації залучені науковці Ужгородського національного університету, Національного архіву (Чеська Республіка), представники краю Височина, проєкту "Uzhhorod Modernism" тощо.

Промоційний науково-популярний культурно-історичний проєкт має на меті актуалізувати чеську культурну (зокрема архітектурну) спадщину як органічну частину сучасного міського ландшафту Ужгорода.