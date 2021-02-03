Закарпаттям проляже панорамний туристичний маршрут «Ужанський Прованс»

На Закарпатті розробляють новий панорамний туристичний маршрут "Ужанський Прованс", в межах якого можна буде відвідати палац музиканта Плотені, посмакувати винами та зустріти захід сонця у Невицькому замку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив розробник маршруту Олександр Шершун.

"Надихнутися історією видатного музиканта Плотені, посмакувати келихом сухого чи напівсолодкого з тераси над кількома гектарами виноградників, поспати на бджолах, спробувати відшукати чашу Ґрааля та ще й зустріти неймовірний захід сонця на вежі замку. Усе це можна встигнути всього за вікенд неподалік Ужгорода в межах маршруту "Ужанський Прованс", – розповів Олександр Шершун.

За його словами, цей маршрут підійде як для сімейної подорожі, так і для невеличкої групи до 8 людей.

"Чому назва "Ужанський Прованс"? "Прованс" із французької означає "провінція", ця назва стала збірною для історико-культурного регіону у Франції. На півночі він обрамлений горами, а на півдні омивається морем. Він асоціюється з чудовими містечками та селами, зі смачною гастрономією і вином. У нас усе це є, окрім моря. Хоча й воно було тут 30 мільйонів років тому. Є у нас у цьому маршруті легендарні твердині – Невицький та Середнянський замок, є і традиційна гастрономія, і манливі гірські пейзажі. Тут є точки, які були відомими і популярними серед туристів. А є й такі, які туристи тільки почали для себе відкривати. Скажімо, той же палац Плотені у Великих Лазах, квітучий парк Деренівської купелі, мережа винниць у Нижньому Солотвині, яку називають не інакше, як закарпатський Гоббітон. По кілометражу маршрут має вигляд невеликого. Але це повноцінна денна, а то й дводенна поїздка у теплу пору року – весну, літо чи ранню осінь", – каже розробник маршруту.

До маршруту пропонуватимуть аудіогід. За інформацією Шершуна, перевага самостійних мандрівок із аудіогідами у тому, що їх можна "підганяти" під себе.

"Приміром, "Ужанський Прованс" можна доповнити факультативною прогулянкою "Шляхом Плотені", якщо знайомства із палацом дворянина видасться замало. У маршруті передбачені й варіативні локації. Обирайте, де дегустувати вино – у винних підвалах чи на терасі Čopak wine з видом на виноградник. Для любителів солодкого меду й не менш солодкого сну підійде пасіка Pcholnika – тут можна не лише скуштувати смачненького, а й навіть поспати на бджолах. А після – ще й піднятися на гору, з якої видніються панорами аж до самого Мукачева", – зауважив Шершун.

За його словами, "це панорамний маршрут – тут тобі й види на виноградник, і на всю Ужанську долину, і парки з квітами, і ціла лавандова гора".

Як повідомляється, туристичний маршрут "Ужанський Прованс" разом із 9 іншими маршрутами проєкту буде у вільному доступі на платформі міжнародного мобільного додатку izi.travel. Проєкт реалізовує ГО "Щасливі діти" у партнерстві з ГО "Асоціація фахівців туристичного супроводу Закарпаття" за підтримки Українського культурного фонду.

Раніше ГО "Щасливі діти" вже запустили 10 маршрутів-прогулянок з аудіогідами у межах проєкту "Пізнай Ужгород".