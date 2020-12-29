На Закарпатті за рік створили 7 нових артоб’єктів для туристів

Упродовж року на Закарпатті презентували сім нових атракцій для туристів: мініскульптури, стелу з биком, стенд з обрисами зруйнованого Середнянського замку та серце у Сент-Міклоші.

Про це на звітній пресконференції повідомив директор Агенції регіонального розвитку «Закарпаття» Михайло Данканич, передає кореспондент Укрінформу.

«Минулого року (2020-го – ред.) за різними проєктами Агенції на Закарпатті презентували сім артоб’єктів. Мова йде про мініскульптури на «Соляному шляху», стелу з символом нового року – биком – на в'їзді у Міжгір’я, стенд з обрисами стін зруйнованого Середнянського замку та серце у замку кохання Сент-Міклош. Світ зараз рухається в такому напрямку, що кожен турист хоче гарне фото з будь-якої локації. З іншого боку, публікація цих фото в соцмережах додає привабливості об’єктам та заохочує інших відвідати їх. Це такий вузол, будуючи який одноразово, ми налагоджуємо масу подальших зав’язків», – сказав Данканич.

За його словами, ці об'єкти одразу перетворюються на маленькі культові місця для гостей Закарпаття.

«Від міжгірчан ми чули, що фото біля стели з биком, волом — це вже маленька традиція для туристів, які відвідують це містечко, яке раніше називалося Волове. Раніше це була не надто приваблива локація на в'їзді до міста, зараз там стела та скульптура вола, згодом буде ще організовано паркінг», – додав Данканич.

Також він повідомив, що цьогоріч на Закарпатті встановили 5 мініскульптур солекопів (автор — скульптор Михайло Колодко), ще 5 таких самих встановлять у січні в Угорщині — цей «Соляний шлях» пов'язуватиме дві країни, бо історично він проходив із Закарпаття через Угорщину, по ньому в Європу везли мараморошську сіль. На Закарпатті скульптурки солекопів встановили біля Хустського, Королевського, Виноградівського замків, а також біля руїн Вишківського та Квасівського замків – у місцях, за словами Данканича, де за скульптурками є нагляд місцевої влади.

Також за проєктами Агенції регіонального розвитку встановлено стенд, який показує обриси стін Середнянського замку, що зараз в руїнах.

А біля замку Сент-Міклош встановили символічне серце з короною. Цей артоб’єкт уже став улюбленою фотозоною в замку, розповів Данканич.

Фото: АРР «Закарпаття», Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА