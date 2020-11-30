У Сент-Міклоші з’явилося серце

У Сент-Міклоші з’явилося серце

Фото
Укрінформ
У закарпатському селищі Чинадієво у замку Сент-Міклош, що асоціюється з коханням графів Ілони Зріні та Імре Текелі, презентували нову туристичну цікавинку — артоб'єкт у формі серця.

Про це повідомила Агенція регіонального розвитку «Закарпаття» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У замку Сент-Міклош презентували артоб'єкт — серце. Він став другим із тих, що АРР «Закарпаття» встановила в області в межах проєкту «Збереження Середнянського замку та замку Сент-Міклош». Відтепер історії кохання цього місця стануть ще романтичнішими, а фото біля замку – ще гарнішими», – йдеться в повідомленні.

«Серце Сент-Міклоша» / Фото: АРР «Закарпаття»

Зазначається, що проєкт втілюється в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією Єврорегіон «Карпати-Україна» та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

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Як повідомляв Укрінформ, в межах цього проєкту на Закарпатті вже відкрили артоб'єкт на руїнах Середнянського замку. Прозорий екран із контурами втрачених елементів замку дає змогу побачити, якою споруда була до руйнування.

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