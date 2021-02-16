Львівщина за три роки залучила на туристичні проєкти понад 200 мільйонів гривень

За 2018-2020 роки у Львівській області реалізовано 23 проєкти в галузі туризму на загальну суму 209,6 млн грн.

Про це повідомило управління туризму та курортів Львівської ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначили в ОДА, у межах «Програми розвитку туризму у Львівській області на 2018-2020 роки» ознаковано 420 км туристичних шляхів, встановлено вказівники до туристичних об’єктів на автомобільній трасі Н-13 «Львів – Самбір – Ужгород». Проведено 50 туристичних заходів, 32 промотури, 17 «В2В»-зустрічей, 13 навчальних семінарів, відбулася презентація Львівщини на 30 виставках і зйомка 7 промороликів.

За словами керівниці управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталі Табаки, потоки мандрівників до області зростали в «доковідний» період. Сприяли цьому й промоційні заходи управління спільно з органами місцевого самоврядування та бізнесом із галузі туризму та курортів.

«Зростав і туристичний збір. Якщо ще 2016-го він за рік становив 8,4 млн грн, то за підсумком 2018-го – 13,4 млн грн, а у 2019-му – рекордні 21,6 млн грн. У 2020 році у зв’язку зі світовою пандемією сума туристичного збору зменшилась до 11,7 млн грн. Сталося це також і через скасування у Львові сплати для туристів цього збору з березня до кінця 2020 року. Та й із цим показником Львівщина – у трійці лідерів серед областей України», – додала Табака.

Загалом у 2020 році в Львівській області завершили реалізацію 25 обласних програм, фінансування яких було передбачене в обласному бюджеті.