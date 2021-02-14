Львівська галерея мистецтв відкриє «Сад скульптур»

У Львівській галереї мистецтв цьогоріч планують звести дах над внутрішнім двором палацу Лозинського, де б розмістилися «Сад скульптур» та сучасне фондосховище.

Про це розповів директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк під час поїздки на Львівщину міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми запустили на інвестиційній комісії Верховної Ради проєкт, який стосується перекриття внутрішнього двору палацу Лозинського, і вже зараз має початися проєктування. Це буде накриття, де ми хочемо розмістити "Сад скульптур". А також в нас на подвір’ї є частина приміщень, в яких ми хочемо створити новітні запасники. Бо старі у підвалах, і це, я вважаю, неправильно. Хоча ми їх убезпечили, висушили та провели санацію. Але краще все робити по-сучасному, модерно, з необхідною технікою", - сказав Возняк.

У цьому зв'язку міністр культури та інформполітики зазначив, що роботи в Галереї мистецтв можуть розпочатись уже навесні. Усе залежить від того, як швидко вдасться отримати гроші з держбюджету.

Ткаченко поінформував, що загалом на проєкт "Велика реставрація" у сфері культури цього року передбачено 2 млрд грн: 300 млн - у загальному фонді та 1,7 млрд - у спецфонді.

Водночас міністр наголосив, що неможливо зробити все і відразу, реставрація у сфері культури набиратиме обертів у найближчі 3-4 роки. За його словами, це дуже важлива справа, оскільки йдеться не лише про збереження об'єктів, а й про передання їх майбутнім поколінням. І це можна показати на прикладі палацу Лозинського.

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"Після реконструкції цього музею, яка завершилася минулого року, з невеличкими "поштовхами" держави і за власні кошти, фактично відновлена експозиція, яка виглядає дуже затишно, атмосферно і цікаво. І це, власне, і є те, що покликана робити "Велика реставрація", - зауважив глава МКІП.

Як повідомляв Укрінформ, у палаці Лозинського у 2020 році завершилась реставрація та оновлення експозиції. Загалом на роботи витратили 13 млн грн, з них 3 млн грн надала держава.

Фото: Taras Voznyak, Facebook