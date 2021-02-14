МКІП підготувало законопроєкт щодо збереження культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало законопроєкт для збереження та розвитку історично культурної спадщини, який дасть змогу залучати приватні інвестиції у цю сферу.

Про це повідомив міністр культури та інформаційниї політики Олександр Ткаченко на брифінгу в Олеському замку під час робочої поїздки на Львівщину, передає кореспондент Укрінформу.

“Зараз розробили законопроєкт «Про держано-приватне співробітництво». Це важливо, оскільки є приклади, коли деякі занедбані об’єкти, в тому числі на Львівщині, віддавали в концесію, результат не дуже оптимістичний, я бачив ці об’єкти, вони по десять років, як стояли так і стоять. Режим концесії для замків не зовсім спрацьовує, тому що порти, аеропорти можуть здаватися, а зараз мова йде про залучення приватних інвестицій у створення інфраструктури», - розповів Ткаченко.

Він відзначив, що крім збереження і набування нового змісту експозиціям, бажано, щоб був готель, дорога, заклади харчування, і це можна робити завдяки приватним інвестиціям. За словами міністра, такий баланс поєднання і приватного, і державного фінансування ефективно працює і в Польщі, і в Чехії, і в Словаччині. А зараз хочуть запустити в Україні.

Також Ткаченко підкреслив, що нещодавно зареєстрували ще один дуже важливий законопроєкт по «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові». Міністр сподівається, що депутати підтримають це важливе для збереження історичного-культурного середовища рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 13 лютого Олександр Ткаченко відвідав з робочим візитом Львівщину. Міністр побував у відреставрованому Палаці Лозизського, де Львівська галерея мистецтв провела реекспозицію та додала виставкові площі. А також відвідав заповідник Олеського замку, де відновили дах у Костелі капуцинів, який обвалився минулого року.