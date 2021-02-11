На трансформацію об'єктів культури у регіонах виділять 200 мільйонів - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що на трансформацію об'єктів культури у регіонах спрямують 200 мільйонів гривень цього року.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко сказав в інтерв'ю для Obozrevatel.

"Згідно із законом районні чи обласні органи влади передають культурні об’єкти на баланс ОТГ – і ті мусять їх прийняти. І виключно з нашого дозволу можуть їх ліквідовувати чи трансформувати. Моделі є. І на 2021 рік виділено 200 млн грн, які ми способом конкурсів чи субвенцій можемо надавати тим, хто звернеться до нас по допомогу у проведенні таких трансформацій", - сказав Ткаченко.

Він також зауважив, що ініціаторами трансформації об’єктів культури мають бути місцеві ОТГ і якщо МКІП побачить за підсумками цього року, великий попит, то буде думати разом із громадами над співфінансуванням таких проєктів коштом ОТГ, обласного бюджету та субвенцій із боку держави.

Ткаченко також зауважив, що під час проведення децентралізації часто об’єднані територіальні громади, які зараз приймають на свій баланс об’єкти культури від районних та обласних адміністрацій, дивляться на них, як на щось, що варто ліквідувати.

"І ми всіх попередили про неприпустимість таких кроків. Провели розмови з головами облдержадміністрацій, розіслали всю інформацію, зараз переходимо до етапу спілкування безпосередньо з територіальними громадами. І пояснюємо, як можна не ліквідувати, а трансформувати заклади культури, які часто дійсно перебувають у плачевному стані", - додав Ткаченко.

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Міністр звернув увагу, що у регіонах створюватимуть Центри культурних послуг. Він додав, що у громадах на певну кількість населення має бути сучасна бібліотека, кіноточка, яка є "точкою збірки", має бути місце, де працюватимуть гуртки, де буде доступ до інтернету.

Іншою складовою комплексного проєкту зі створення центрів культурних послуг є створення у невеличких містах із населенням у 50-100 тисяч осіб культурних хабів, зауважив Ткаченко.

За його словами, такі хаби мають бути сучасними культурними осередки і можуть стати привабливими магнітами для людей, які приїздитимуть навіть із великих міст. Там можуть проводити різноманітні вистави, масштабні культурні події. Основна ідея створення таких хабів – насичення життя невеликих міст та містечок яскравими подіями, явищами, щоб вони не відчували себе відрізаними від великих міст.

Як повідомлялося, у 2020 році в процесі реформи децентралізації відбулись зміни адмінтерустрою і, відповідно, змінилися система міжбюджетних відносин та фінансування соціальних об’єктів, що знаходяться у комунальній власності.

Нині в областях триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я тощо. Прийнявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

Торік Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів.