Ткаченко розповів про нові підходи до підтримки сфери культури та креативних індустрій

Влада найближчим часом запропонує нові підходи до підтримки сфери культури та креативних індустрій.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оскільки ми змушені адаптуватися постійно, то цього року будемо пропонувати нові речі креативні. Наприклад, випуск сертифікатів для підвищення попиту наших сфер. Зокрема, у сфері читання, у сфері мобільності та подорожей, у придбанні квитків у музеї та кінотеатри. Тобто, нам важливо підвищити попит. І замість прямої підтримки ця підтримка опосередкована дуже допоможе», - сказав Ткаченко.

На його думку, важливо також постійно переглядати підтримку бізнесу у сфері заохочення інвестицій у культури та креативні індустрії, в тому числі для того, щоб зберегти робочі місця.

«Йдеться не тільки про диджиталізацію та пошук нових підходів, а й про промоцію експорту, тому що у нас є сфери, які здатні шукати нові ринки збуту і заробляти гроші», - додав глава МКІП.

Урядовець високо оцінив той факт, що держава нарешті почала розуміти важливу роль креативних індустрій та необхідність створення екосистеми у цій сфері.

«Мене дуже тішить, що ми нарешті перейшли до трирічного планування, тому що у такому вигляді можна спільно з парламентом закласти ті основи, завдяки яким незалежно від зміни політичної ситуації, ці рішення будуть сталими й вони будуть розвиватися», - сказав міністр культури та інформполітики.

Ткаченко нагадав про те, що влада запускає такі важливі програми, як «Велика реставрація». Він наголосив, що це не просто про поновлення багатьох історичних об'єктів, це про збільшення їх комерціалізації для того, щоб вони могли розвиватися завдяки новим підходам у сфері державно-приватного партнерства із залучення приватних інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”. Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше заявляв, що «Велика реставрація» має стартувати в Україні у 2021 році.