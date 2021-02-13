Костел капуцинів та галерею Возницького у Львові відкрили для відвідувачів - Ткаченко

Відреставровані Костел капуцинів та галерею Возницького у Львові відкрили для відвідувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, ці культурні пам'ятки відновлені у рамках програми «Велика реставрація».

«Минулого року у Костелі капуцинів впала частина даху. Як виявилося, він був перекритий ще у 1950-х роках. Ми у МКІП оперативно зреагували і за підтримки уряду, місцевої та обласної влади реалізували перший етап відновлення даху: 2600 кв. м. конструкції були повністю замінені і забезпечені захистом від блискавок та пожежі і додатково укріплені. Це дозволило врятувати понад 12 тисяч одиниць фонду. Також відреставрували сиґнатурку над основною частиною храму», - написав він.

За його словами, ремонт даху є першим етапом у роботах. Далі буде реставрація фасадів монастиря та костелу, огорожі, двох каплиць та будівель, що входять у комплекс монастиря.

Фото: Олександр Ткаченко/FB

Крім того, у міністерства є плани відновити паркову зону і сам Олеський замок, що чекає свого часу з 1970-х, додав Ткаченко.

Він також повідомив, що після завершення реконструкції галереї Возницького у Львові за кошти держави і музею оновили експозицію.

«У рамках співпраці тут відновили не тільки внутрішні екстер'єри та експозиції, а і зовнішні, включно із фасадами будівлі. 1/4 коштів на реставрацію надійшло від держави, а інші – галерея заробила сама. Інколи люди помилково вважають, що музей – інституція, яка не може гідно заробляти. Як виявляється, може, і навіть більше – спроможна підняти чималу суму, завдяки попиту», - написав міністр.

Костел капуцинів та галерею Возницького у Львові відкрили для відвідувачів / Фото: Людмила Гринюк. Укріфнорм

Ткаченко додав, що «попереду ще велика кількість інших об’єктів, які в процесі відбору експертною радою» для реставрації.