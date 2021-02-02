Львівська галерея мистецтв відкриває оновлену експозицію у палаці Лозинського

Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького після тривалої перерви відкриває експозицію мистецтва ХІХ–ХХ ст. у відновлених залах колишнього палацу Лозинського.

Про це йшлося на пресконференції 2 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Формально можна говорити, що ми зараз презентуємо нову експозицію вже існуючого відділу мистецтва ХІХ-ХХ ст. Але, по суті, ми відкриваємо новий музей. Не лише з огляду на те, що тут представлено по кількості та якості цих відреставрованих робіт - їх є 365, і дві третини з них ніколи не представлялися для публіки», - розповів директор галереї Тарас Возняк.

За його словами, палац Лозинського зачинили на ремонт у березні 2019 року. За цей час галерея реставрувала й експонати – картини, рами, скульптури, гасові лампи.

В оновленій експозиції твори мистецтва зібрані та погруповані не по країнах, а по стилях та напрямках. Українське мистецтво тепер представлене у європейському контексті, зазначив директор.

«Ми хотіли показати не просто набір бісерів, скелець чи діамантів, які є в нашій колекції. Ми хотіли показати художній процес, як він розвивався, йшов у Львові та на Галичині від 1800 року до 1930-х років», - додав він.

Приміром, перша зала представляє дуже ранній період мистецького життя у Львові, тут можна побачити роботи 1800-1820-х років. Галицькі художники «виросли» під впливом мистецтва Праги та Відня.

Водночас великий акцент зроблено на художниках, які зробили найбільше для розвитку мистецтва Галичини. Цілі зали присвячені роботам Яна Матейка, Яцика Мальчевського, Олекси Новаківського, Івана Труша та ін.

Експозиція у відреставрованому палаці Лозинського / Фото: Олександр Пан та Львівська галерея мистецтв

Як зазначають організатори, експозиції робіт деяких видатних художників не вистачало в фондах, щоб наповнити цілу залу, тому керівництво музею звернулося до колег та родичів художників, які мали роботи у приватних колекціях.

«Ми не могли обійти роботи Олекси Новаківського, але в наших фондах була аж одна картина – дарунок родини. Тому звернулися до Національного музею ім. Шептицького дати нам в депозит частину тих робіт, які не є на їх сталій експозиції», - розповів Возняк.

Оновлену експозицію вже 3 лютого відкриють для відвідувачів.