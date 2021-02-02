Львівська галерея мистецтв відкриває оновлену експозицію у палаці Лозинського

Львівська галерея мистецтв відкриває оновлену експозицію у палаці Лозинського

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Укрінформ
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького після тривалої перерви відкриває експозицію мистецтва ХІХ–ХХ ст. у відновлених залах колишнього палацу Лозинського.

Про це йшлося на пресконференції 2 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Формально можна говорити, що ми зараз презентуємо нову експозицію вже існуючого відділу мистецтва ХІХ-ХХ ст. Але, по суті, ми відкриваємо новий музей. Не лише з огляду на те, що тут представлено по кількості та якості цих відреставрованих робіт - їх є 365, і дві третини з них ніколи не представлялися для публіки», - розповів директор галереї Тарас Возняк.

За його словами, палац Лозинського зачинили на ремонт у березні 2019 року. За цей час галерея реставрувала й експонати – картини, рами, скульптури, гасові лампи.

В оновленій експозиції твори мистецтва зібрані та погруповані не по країнах, а по стилях та напрямках. Українське мистецтво тепер представлене у європейському контексті, зазначив директор.

«Ми хотіли показати не просто набір бісерів, скелець чи діамантів, які є в нашій колекції. Ми хотіли показати художній процес, як він розвивався, йшов у Львові та на Галичині від 1800 року до 1930-х років», - додав він.

Приміром, перша зала представляє дуже ранній період мистецького життя у Львові, тут можна побачити роботи 1800-1820-х років. Галицькі художники «виросли» під впливом мистецтва Праги та Відня.

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Водночас великий акцент зроблено на художниках, які зробили найбільше для розвитку мистецтва Галичини. Цілі зали присвячені роботам Яна Матейка, Яцика Мальчевського, Олекси Новаківського, Івана Труша та ін.

Експозиція у відреставрованому палаці Лозинського / Фото: Олександр Пан та Львівська галерея мистецтв

Як зазначають організатори, експозиції робіт деяких видатних художників не вистачало в фондах, щоб наповнити цілу залу, тому керівництво музею звернулося до колег та родичів художників, які мали роботи у приватних колекціях.

«Ми не могли обійти роботи Олекси Новаківського, але в наших фондах була аж одна картина – дарунок родини. Тому звернулися до Національного музею ім. Шептицького дати нам в депозит частину тих робіт, які не є на їх сталій експозиції», - розповів Возняк.

Оновлену експозицію вже 3 лютого відкриють для відвідувачів.

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